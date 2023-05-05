Шахтар оголосив про сенсаційне повернення хавбека, який допоможе Україні на Євро-2023
Тренерський штаб Шахтаря отримав дуже позитивну новину з лазарету.
Хавбек Дмитро Криськів вже тренується у загальній групі, інформує прес-служба донецького клубу.
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Талант Шахтаря зазнав моторошної травми гомілкостопу в матчі проти Львова (12 квітня). Існував ризик пропустити решту сезону і не зіграти за молодіжну збірну на Євро-2023. На щастя, повернення Криськіва відбулося значно раніше. 22-річний хавбек допоможе Шахтарю в чемпіонській битві та встигне набрати форму до континентального форуму.
Криськів став одним з відкриттів другої половини сезону. Півзахисник провів 15 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів і віддав 4 асисти.
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