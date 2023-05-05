Хавбек Дмитро Криськів вже тренується у загальній групі, інформує прес-служба донецького клубу.

Мудрик дав волю іншим зіркам Шахтаря – є третій новий гравець місяця з початку року

Талант Шахтаря зазнав моторошної травми гомілкостопу в матчі проти Львова (12 квітня). Існував ризик пропустити решту сезону і не зіграти за молодіжну збірну на Євро-2023. На щастя, повернення Криськіва відбулося значно раніше. 22-річний хавбек допоможе Шахтарю в чемпіонській битві та встигне набрати форму до континентального форуму.

Криськів став одним з відкриттів другої половини сезону. Півзахисник провів 15 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів і віддав 4 асисти.

Шахтар скандально переграв Минай і зберіг відрив на вершині УПЛ – арбітр не зарахував чистий гол у ворота Трубіна