Словенія та Данія зіграли в нічию 1:1 у першому турі групового етапу Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Еріксен на минулому чемпіонаті Європи змусив хвилюватися, коли рухнув на поле через зупинку серця. У першому ж матчі на Євро-2024 він оформив гол вже на 17 хвилині.

Словенія врятувалась з Данією, розписавши першу нічию на Євро-2024 – Еріксен забив через 1100 днів після зупинки серця

Данії вдавалося втримувати переможний результат аж до кінця другого тайму. Всі плани данці порушив Янжа, забивши на 77 хвилині. Данія виграла лише один з останніх стартових 10 матчів на чемпіонатах Європи (4 нічиїх, 5 поразок).