"Зараз, чесно кажучи, нудна робота. Потроху починаю вливатись. Лише вчора зняв спеціальне взуття. Перший етап після операції нудний, але ця робота необхідна. Прокачую гомілкостоп, м'язи, працюю над пресом, руками.

Петряк пригадав, хто запросив його повернутися в Шахтар: "Запитав мене, чи не боюся"

Коли дізнався, що мені потрібна операція, трохи впав у депресію, але два-три дні і відійшов. Зрозумів, що нічого не можу змінити, а плакати – це не вихід. Працюю з гарним настроєм. Період реабілітації – три місяці, але знаючи себе і наших лікарів, думаю, що відновлюся за півтора.

Як я травмувався? Ішов дощ, і було слизько – я біг за м'ячем, швидко зупинився, ноги поїхали і я своєю ж вагою впав на ногу. Почув хрускіт три рази. Потім, коли зробили МРТ, сказали, що я порвав усе, що можна. Я команді на полі вже не помічник, але намагаюся допомагати у роздягальні і на тренуваннях, підтримувати атмосферу", – сказав Петряк у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, 29-річний вінгер у поточному сезоні провів за Шахтар 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист.

Шахтар впевнено переміг Колос, відірвавшись від СК Дніпро-1 на вісім очок – Бондаренко забив і зробив ще два голи