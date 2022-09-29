Донецький клуб приступив до фінальної стадії підготовки до матчу 5-го туру УПЛ проти Металіста.

28 вересня футболісти й тренерський штаб провели останнє за два тижні тренування в Польщі, вирушили в аеропорт Варшави, здійснили переліт до Жешува й автобусом прибули до Львова, інформує офіційний сайт донеччан.

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У четвер до "гірників" повинні приєднатись гравці, що брали участь у матчах збірної України. В місті Лева підопічні Ігора Йовічевіча продовжують підготовку до поєдинку проти Металіста, який відбудеться 1 жовтня на Арені Львів о 17:00.

До слова, остання зустріч команд відбувся ще у квітні 2016 року, коли Шахтар розгромив харків'ян із рахунком 8:1.

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