Донецкий клуб приступил к финальной стадии подготовки к матчу 5-го тура УПЛ против Металлиста.

28 сентября футболисты и тренерский штаб провели последнюю за две недели тренировку в Польше, отправились в аэропорт Варшавы, совершили перелет в Жешув и автобусом прибыли во Львов, информирует официальный сайт дончан .

Модрич пропустит по меньшей мере один матч ЛЧ против Шахтера – известна причина

В четверг к "горнякам" должны присоединиться игроки, участвовавшие в матчах сборной Украины. В городе Льва подопечные Игора Йовичевича продолжают подготовку к поединку против Металлиста, который состоится 1 октября на Арене Львов в 17:00.

К слову, последняя встреча команд состоялась еще в апреле 2016 года, когда Шахтер разгромил харьковчан со счетом 8:1.