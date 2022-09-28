Півзахисник Реала та збірної Хорватії Лука Модріч догравав матч з Австрією у Лізі націй із м'язовою травмою. Як інформує Sport.es, володар Золотого м'яча 2018 року вибув на десять днів і пропустить матчі з Осасуною та Шахтарем, а також навряд чи зіграє з Хетафе.

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При цьому хорват точно встигне відновитися до другого матчу з Шахтарем і класіко з Барселоною. Нагадаємо, що Реал зіграє із Шахтарем у Лізі чемпіонів двічі протягом тижня – 5 та 11 жовтня.

Джерело зазначає, що Модріч зіграв 180 хвилин за збірну Хорватії за три дні – такої інтенсивності у Реалі він уже давно не має. Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті найчастіше міняє Луку між 60 і 80 хвилинами, щоб уберегти півзахисника від травм і перевантажень.

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