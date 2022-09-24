Товариський матч

Радом'як – Шахтар – 2:0

Голи: Табо Селе, 52, Луїш Машаду, 90

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У суботу, 24 вересня, донецький Шахтар провів товариський матч проти представника Екстракляси – Радом'яка. "Гірники" домінували у першому таймі і створили декілька непоганих моментів, аби відкрити рахунок у матчі. Однак на відпочинок команди пішли з нулями на табло.

У перерві наставнику польського колективу Маріушу Лєвандовскі, екс-гравцю Шахтаря, вдалось правильно налаштувати своїх підопічних і на початку другої сорокап'ятихвилинки Радом'як вийшов вперед – Табо Селе влучив у ворота ударом метрів з 18-ти. На останній хвилині матчу Луїш Машаду зняв всі питання щодо переможця.

Нагадаємо, 1 жовтня Шахтар проведе поєдинок чемпіонату України проти Металіста, а за чотири дні на виїзді зустрінеться з Реалом в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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