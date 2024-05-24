Футбольна обсерваторія (CIES) провела дослідження у 59 лігах світу щодо тривалості контрактів футболістів. "Гірники" опинилися на другому місці. В середньому угода гравця Шахтаря розрахована на 3,25 роки.

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Очолює рейтинг лондонський Челсі. Однак слід розуміти, що для лондонців така політика була виключно інструментом, щоб обійти вимоги фінансового фейр-плей. Чимало дороговартісних новачків підписували контракти на 6-8 років, що дуже вплинуло на позицію Челсі.

Цікаво, що у перші десятці лише три представники топ-5 чемпіонатів, і всі вони з АПЛ (ще Вулверхемптон і Астон Вілла).

Неверкузен-2002: двійник Гусіна, партнер Шеви пережив драму, дует кілерів зробив боляче Лобановському – де вони зараз?