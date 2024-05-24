Шахтер уступает лишь Челси – стратегический рейтинг клубов мира
Менеджмент донецкого Шахтера следит за выполнением планирования на будущее.
Футбольная обсерватория (CIES) провела исследование в 59 лигах мира по продолжительности контрактов футболистов. "Горняки" оказались на втором месте. В среднем соглашение игрока Шахтера рассчитано на 3,25 года.
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Возглавляет рейтинг лондонский Челси. Однако следует понимать, что для лондонцев такая политика была исключительно инструментом, чтобы обойти требования финансового фэйр-плей. Немало дорогостоящих новичков подписывали контракты на 6-8 лет, что очень повлияло на позицию Челси.
Интересно, что в первой десятке лишь три представителя топ-5 чемпионатов, и все они из АПЛ (еще Вулверхэмптон и Астон Вилла).
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