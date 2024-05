У ніч на 22 травня у Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження премією Sports Emmy Awards. Нагороду у номінації "Документальний серіал" здобула стрічка про Шахтар під назвою "Football Must Go On" ("Футбол має тривати"), повідомляє офіційний сайт донеччан.

Нагадаємо, чотирисерійний кіноопус від компанії Paramount+ розповідає про виступи Шахтаря у Лізі чемпіонів під час повномасштабної війни в Україні. Його вже можна переглянути на MEGOGO.

До слова, на нагороду також претендували: серіал про автоперегони Formula 1: Drive to Survive (Netflix), серіал про бейсбол Hard Knocks (HBO), реаліті-шоу про реслінг Monster Factory (Apple TV) та серіал про американський футбол Quarterback (Netflix).

Нагадаємо, Шахтар у поточному сезоні оформив золотий дубль, здобувши чемпіонство в УПЛ та вигравши Кубок України.

