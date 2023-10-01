"Після матчу декілька джерел повідомили мені та Максу Гіленку, що Рінат Ахметов виразив незадоволення від того, що побачив (у нас були різні джерела). Це якщо м’яко сказати. Він висловив величезні сумніви в перспективах та сенсі перебування Патріка ван Леувена на посаді головного тренера Шахтаря.

Шахтар може звільнити ван Леувена вже сьогодні, – ЗМІ

Ми дали інформацію, що доля ван Леувена, напевно, вирішувалася вчора ввечері. Ніяких змін не відбулося, тому що за 30 хвилин до початку ефіру я зателефонував одному з топ-менеджерів Шахтаря (не буду називати його ім’я, але це топ-топ-менеджер Шахтаря) та запитав, яка ситуація зараз.

Я отримав відповідь, що на сьогодні, на цей момент питання відставки не стоїть. Шахтар готується до матчу з Антверпеном", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, що ще вчора повідомлялось, начебто менеджмент Шахтаря всерйоз розмірковує щодо відставки Патріка ван Леувена через незадовільні результати "гірників", зокрема через поразку Ворсклі. Ван Леувен очолив Шахтар лише влітку, замінивши Ігора Йовічевіча, який привів "гірників" до титулу чемпіона України. У сезоні 2022/23 нідерландський тренер очолював Зорю, з якою виграв бронзові медалі УПЛ.

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