У рамках 28-го туру УПЛ 2023/24 Ворскла приймає Минай, а Оболонь зіграє з Рухом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Минай

Полтавці після проходу до фіналу Кубка поступово кинули грати. Вони зачепились за нічию з Кривбасом і дали максимально гідний бій Шахтарю, але потім зазнали трьох поразок поспіль – від кризового Колоса, понурого Полісся та аутсайдерського Металіста 1925. Причому від харків'ян команда пропустила аж три голи.

Сергій Долганський був у гніві після програшу в останньому турі. У нього виникли серйозні питання до своїх підопічних, однак важко шукати мотивацію за відсутності турнірних завдань. Ця проблема є традиційною для УПЛ наприкінці сезону. Налаштуватись буде важко і зараз, враховуючи фінал Кубка вже у середу.

Цей матч є останньою надією Миная на дивовижний порятунок. Принаймні, якщо ми говоримо про спортивну складову, адже позаспортивна постійно залишала закарпатців в еліті. Після поразки Вересу "лисиці" відстали від зони перехідних матчів аж на чотири очки – а набирати треба мінімум п'ять, враховуючи негативну статистику особистих зустрічей з рівнянами (саме вони замикають групу плей-офф).

Шанси, відверто кажучи, невисокі Підопічні Желько Любеновіча дуже стараються, часто камбечать і дають бій сильним командам – але у них всього одна перемога в семи попередніх турах. Втім, Минаю вдалося переграти Чорноморець, у якого теж погана серія в чемпіонаті та немає турнірних завдань (прямо як у Ворскли). Якщо вдасться перемогти і сьогодні, то хто знає, чим завершиться боротьба за виживання...

Кадрова ситуація

Травмовані: Чеснаков (Ворскла)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Минай

Ворскла: Ісенко – Крупський, Пердута, Павлюк, Бацула – Челядін, Сіссоко – Кане, Нестеренко, Мякушко – Степанюк

Минай: Кемкін – Чуєв, Скиба, Кисіль – Дмитрук, Семотюк, Петько, Корнійчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Букмекери вважають фаворитом Ворсклу. Ми б не поспішали з такими прогнозами. За грою закарпатці нічим не гірші, а то і кращі. Вони регулярно забивають голи, причому нерідко їх більше одного – чого не скажеш про полтавців. І мотивації у гостей більше.

Чи вистачить всього цього для перемоги в Полтаві? Не факт, але на цікавий поєдинок сподіватись можна. Ставимо на тотал більше 2,5.

Оболонь – Рух

"Пивовари", на відміну від Миная, свої лобові матчі за виживання хоча б не програвали (за винятком розгрому від Вереса). Команда розписала нічию не тільки з "лисицями", а й з Вересом і Металістом 1925. Крім того, відібрати очки вдалося у Зорі та Олександрії. Взагалі, у підопічних Валерія Іващенка до зустрічі з ЛНЗ у попередньому турі було чотири нічиїх поспіль – а потім кияни взяли та й прибили черкащан.

Цей успіх мав колосальне значення. Оболонь злетіла аж на тринадцяту позицію, отримавши шанс покинути четвірку аутсайдерів. До рятівної дванадцятої сходинки бракує всього двох очок – втім, зона прямого вильоту розташована у трьох позаду. Словом, нічия для "зелено-білих" сьогодні невигідна з усіх боків.

От тільки суперник у них дуже серйозний. Рух тримається у зоні єврокубків, замикаючи топ-5 УПЛ. За очікуваними балами львів'яни повинні йти навіть вище, причому випереджаючи Кривбас, однак з настільки молодим колективом (наймолодшим у чемпіонаті) сподіватись на стабільний набір очок марно. Прямо зараз підопічні Віталія Пономарьова мають лишень 2 пункти переваги над Поліссям.

Останні результати "жовто-чорних" виглядають досить неоднозначно. Вони здобули всього одну перемогу в попередніх п'яти турах (над Вересом), але також розписали нічию з Кривбасом. Поразка від Шахтаря – то таке, а от "мирові" з Минаєм і Олександрією у плани рухівців явно не входили. Їхній рівень футболу скаче так само як і результати, а сьогодні ще й доведеться зіграти без двох основних центрбеків.

Кадрова ситуація

Травмовані: Федорівський (під питанням) – Сапуга, Климчук, Слюсар

Дискваліфіковані: Мороз – Дідик, Слюбик

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Рух

Оболонь: Кичак – Лук'янчук, Карась, Дубко, Осман – Прокопенко, Черненко, Приймак, Мединський – Краснопір, Тарануха

Рух: Ледвій – Сич, Холод, Підгурський, Роман – Пастух – Квасниця, Федор, Таллес, Плюмен – Карабін

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Букмекери віддають невеличку перевагу Руху, однак коефіцієнти дуже високі. Разом з тим, варто відзначити вміння Оболоні "сушити" гру великою кількістю єдиноборств і закритою схемою. При цьому в атаці кияни мають тільки стандарти й дальні удари, що не сприяє високій результативності.

Насправді даний поєдинок може завершитись з будь-яким рахунком, але "низовий" варіант більш ймовірний. Багато голів навряд чи вдасться побачити, але вони точно будуть. Все інше вирішить рандом.

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ