"После матча несколько источников сообщили мне и Максу Гиленко, что Ринат Ахметов выразил недовольство от того, что увидел (у нас были разные источники). Это если мягко сказать. Он выразил огромные сомнения в перспективах и смысле пребывания Патрика ван Леувена на посту главного тренера Шахтера.

Шахтер может уволить ван Леувена уже сегодня, – СМИ

Мы дали информацию, что судьба ван Леувена, наверное, решалась вчера вечером. Никаких изменений не произошло, потому что за 30 минут до начала эфира я позвонил одному из топ-менеджеров Шахтера (не буду называть его имя, но это топ-топ-менеджер Шахтера) и спросил, какая ситуация сейчас.

Я получил ответ, что на сегодня, на данный момент вопрос отставки не стоит. Шахтер готовится к матчу с Антверпеном", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, что еще вчера сообщалось, будто менеджмент Шахтера всерьез размышляет об отставке Патрика ван Леувена из-за неудовлетворительных результатов "горняков", в частности из-за поражения Ворскле. Ван Леувен возглавил Шахтер лишь летом, заменив Игора Йовичевича, который привел "горняков" к титулу чемпиона Украины. В сезоне 2022/23 нидерландский тренер возглавлял Зарю, с которой выиграл бронзовые медали УПЛ.

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