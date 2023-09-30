Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Ворскла на "Футбол 24", стартував о 17:00 на Арені Львів. "Гірники" у минулому турі втратили очки з Рухом, але зберегли лідерство в УПЛ, випереджаючи Кривбас на один бал. Ворскла програла останні два матчі УПЛ Динамо і Кривбасу, опустившись на 10 місце турнірної таблиці. Посеред тижня обидві команди впевнено вийшли у чвертьфінал Кубка України. Підопічні Патріка ван Леувена розгромили Верес (3:0 у Рівному), а команда Віктора Скрипника з таким же рахунком переграла Металіст 1925.

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Вже 4 жовтня Шахтар на виїзді зіграє з Антверпеном у другому турі Ліги чемпіонів. Патрік ван Леувен вирішив поберегти Миколу Матвієнка, який лише нещодавно повернувся в загальну групу. Лідер оборони розпочав гру в запасі. Там же опинилися і Ярослав Ракицький, який відбув дискваліфікацію в кубковому матчі з Вересом, Дмитро Криськів і Юхим Конопля. Натомість шанс проявити себе з перших хвилин отримав Олексій Кащук. Різник, Зубков, Азаров, Чигринський, Бондаренко, Судаков і Степаненко теж вийшли у старті. Ротація від тренера Шахтаря була не надто великою.

Перший удар у площину завдали футболісти Ворскли. Челядін з кута штрафного перевірив пильність Різника. Шахтар у перші хвилини практично не турбував Павла Ісенка. Так, лідер чемпіонату значно більше тримав м'яч, але до такого сценарію команда Скрипника була готовою. Не форсували події "гірники" у дебюті гри на Арени Львів. Лише на 19-й хвилині Павло Ісенко вступив у гру після удару Кащука. Вінгер увірвався у штрафний і бив у дальній кут – кіпер Ворскли врятував.

А буквально в наступній атаці полтавці заробили право на пенальті. Міроші незрозумілим чином не влучив по м'ячу, а Чигринський сфолив проти Степанюка. До м'яча підійшов Олександра Скляр, який пробив дуже впевнено. Дмитро Різник відбити удар колишнього партнера не зміг – Ворскла повела в рахунку на 22-й хвилині.

Пропущений гол змусив "помаранчево-чорних" активніше йти вперед, однак моментів біля воріт гостей не було. Натомість обрізка Судакова ледь не призвела до контратаки Ворскли – пощастило Шахтарю, що ривок Скляра ніхто не підтримав. Загалом точність передач "гірників" залишала бажати кращого – занадто багато простих помилок від лідера чемпіонату в першому таймі. У Ворскли такою "люб'язністю" відповів Ісенко, який випустив м'яч у простій ситуації. Сам воротар полтавців і виправився, відбивши удар Зубкова.

Нарешті Судаков видав свій фірмовий пас з глибини. Георгій знайшов Зубкова у штрафному, але 11-й номер Шахтаря невдало пробив неробочою правою ногою. Це був останній момент у першому таймі, який завершився мінімальною перемогою Ворскли. Дуже багато проблем отримав Шахтар в ці 45 хвилин. Пропустивши з єдиного моменту біля своїх воріт, в атаці підопічні ван Леувена зовсім не вразили.

На другий тайм замість Чигринського вийшов Ракицький. І майже одразу виник момент – Степаненко виграв боротьбу після подачі кутового, але скидку капітана ніхто не зміг замкнути. У наступній атаці Судаков скинув на Бондаренка, який з півкола перед штрафним зарядив вище. Момент Ворскли був гострішим – Степанюк з-за меж штрафного пробив у кількох міліметрах від стійки. Різник не брав – було дуже близько до 0:2.

Але стало 1:1. На 57-й хвилині Зубков забив свій перший гол у поточному сезоні УПЛ. Сікан скинув головою у штрафний, а Зубков з ходу пробив правою ногою в ближній кут. Ісенко не врятував, хоча цілком міг би. Гол на рівному місці.

Буквально за хвилину Ворскла МАЛА забивати другий гол. Степанюк врозріз віддав на Нестеренка, який обіграв Різника і бив у майже порожні ворота, які захищав хіба що Гочолейшвілі. Схоже, відчайдушний підкат грузина таки вплинув на гравця Ворскли, який буквально з трьох метрів примудрився пробити повз ворота. На такому фоні епізод з ударом Скляра залишився в тіні.

Ван Леувен зняв Степаненка з Судаковим, випустивши Криськіва і Назарину, а невдовзі вийшов і Швед – перша поява Мар'яна в поточному чемпіонаті. Між цими замінами Кащук не зміг переправити м'яч у порожні ворота з кількох метрів. Від серйозного фейлу вінгера "гірників" врятував свисток арбітра – офсайд.

На 71-й хвилині Шахтар не врятувало вже ніщо. Іван Нестеренко виправився за свій промах, замкнувши класний простріл Пердути з правого флангу. Міроші та Гочолейшвілі виконали роль статистів – 1:2 на користь Ворскли!

Ракицький міг зрівняти своїм фірмовим ударом лівою. Трохи схибив захисник "гірників" – м'яч полеиів повз дальній кут. Це був останній момент у матчі, який потішив абсолютною відсутністю будь-яких суддівських скандалів. Арбітраж сьогодні був ідеальним.

Відігратися Шахтар так і не зміг, зазнавши першої поразки в УПЛ 2023/24. Репетиція перед Лігою чемпіонів вийшла провальною. Вже у неділю "гірники" можуть втратити лідерство, якшо Кривбас обіграє Рух. Ворскла перервала серію невдач у чемпіонаті, піднявшись на 7 місце турнірної таблиці.

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