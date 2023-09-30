Крісло під наставником Шахтаря Патріком ван Леувеном сильно захиталось. Цілком можливо, що поразка "гірників" від Ворскли призведе до відставки тренера.

Ван Леувен опинився під загрозою відставки після поразки Шахтаря від Ворскли в 9-му турі УПЛ, повідомляє ТаТоТаке.

Сенсаційна осічка "гірників" перед ЛЧ у відеоогляді поєдинку Шахтар – Ворскла – 1:2

Зазначається, що остаточне рішення може бути ухвалено президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим після консультацій з топ-менеджерами клубу вже сьогодні ввечері.

Нагадаємо, що "гірники" не вигравали вже у двох поспіль поєдинках чемпіонату України – нічия з Рухом та поразка від Ворскли. Шахтар програв і Порту в стартовому турі Ліги чемпіонів.

Ван Леувен очолив Шахтар лише влітку, замінивши Ігора Йовічевіча, який привів "гірників" до титулу чемпіона України. У сезоні 2022/23 тренер очолював Зорю, з якою виграв бронзові медалі УПЛ.

Шахтар сенсаційно програв Ворсклі – перша поразка лідера УПЛ, репетиція перед ЛЧ вийшла провальною