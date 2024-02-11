"Гірники" готуються до старту другої частини сезону на всіх фронтах.

Шахтар у своїх соцмережах презентував оновлений дизайн клубного автобуса.

"В Марселі дуже багато зіркових імен": лідер Шахтаря відверто оцінив шанси "гірників" у Лізі Європи

Він виконаний у традиційних для клубу помаранчево-чорних кольорах з великими надписами Shakhtar з обох боків кузова.

Самі написи також стилізовані – на кожній літері є зображення чинних або колишніх гравців команди, наприклад, Даріо Срни, Вілліана, Жадсона та Михайла Мудрика.

Нагадаємо, вже у четвер, 15 лютого, Шахтар проведе перший матч за вихід в 1/8 Ліги Європи проти Марселя. Поєдинок відбудеться у Гамбурзі і стартує о 19:45. Матч-відповідь за тиждень, 22 лютого.

Марсель продовжив безвиграшну серію до п'яти матчів, не зумівши переграти аутсайдера – попереду дуель з Шахтарем