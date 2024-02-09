"Я вважаю, що ми повинні підійти до матчу в дуже гарних фізичних кондиціях і саме ментально повинні бути готовими до дуже-дуже важкої гри.

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Тому що в Марселя зараз йде чемпіонат, і, звісно, там дуже багато зіркових імен. Команда на дуже високому рівні провела груповий етап Ліги Європи. Нам буде складно, але ми зробимо все задля перемоги.

Перспективи Шахтаря подолати цей етап оцінюю дуже високо, тому що вважаю, що в нас є дуже великі шанси пройти якомога далі у цьому турнірі. Ми дуже налаштовані на це, дуже прагнемо цього. Дуже хочемо тішити наших вболівальників, наші ЗСУ, які теж, мабуть, хвилюються за нас, і підіймати прапор України на європейській арені", – розповів Бондар у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, перша гра "гірників" проти Марселя у Лізі Європи відбудеться вже 15 лютого, матч-відповідь – через тиждень, 22-го.

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