Відбувся перший матч 21 туру чемпіонату Франції. Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24".

Ліга 1, 21 тур

Марсель – Метц – 1:1

Голи: Мумбанья, 56 – Удоль, 61

Вилучення: Жиго, 31

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Марсель в чемпіонаті до старту 21 туру мав серію з чотирьох матчів без перемог. Зустріч проти однієї з найгірших команд Ліги 1 була гарною нагодою взяти три очки.

У першому таймі провансальці залишилися у меншості, оскільки Жиго отримав пряму червону картку за фол проти Мікаутадзе. Вилучення капітана змусило команду Гаттузо діяти агресивно. Марсель провів кілька небезпечних атак, але забити не вдалося.

По перерві новачок провансальців Мумбанья забив дебютний гол в Лізі 1. Радість господарів тривала недовго. Вже через п'ять хвилин Удоль відновив рівновагу. До фінального свистка рахунок не змінився.

Марсель вже п'ять турів поспіль не може перемогти. Наразі провансальці перебувають на сьомій сходинці з 30 очками, а Метц посідає 16 місце з 17 балами.

В четвер, 15 лютого, команда Гаттузо зіграє в плей-офф Ліги Європи проти Шахтаря.

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