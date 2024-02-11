Шахтер похвастался обновленным дизайном клубного автобуса
"Горняки" готовятся к старту второй части сезона на всех фронтах.
Шахтер в своих соцсетях презентовал обновленный дизайн клубного автобуса.
"В Марселе очень много звездных имен": лидер Шахтера откровенно оценил шансы "горняков" в Лиге Европы
Он выполнен в традиционных для клуба оранжево-черных цветах с большими надписями Shakhtar по обеим сторонам кузова.
Сами надписи также стилизованы – на каждой букве есть изображения действующих или бывших игроков команды, например, Дарио Срны, Виллиана, Жадсона и Михаила Мудрика.
Напомним, уже в четверг, 15 февраля, Шахтер проведет первый матч за выход в 1/8 Лиги Европы против Марселя. Поединок состоится в Гамбурге и стартует в 19:45. Ответный матч через неделю, 22 февраля.
Марсель продлил безвыигрышную серию до пяти матчей, не сумев переиграть аутсайдера – впереди дуэль с Шахтером