"Горняки" готовятся к старту второй части сезона на всех фронтах.

Шахтер в своих соцсетях презентовал обновленный дизайн клубного автобуса.

"В Марселе очень много звездных имен": лидер Шахтера откровенно оценил шансы "горняков" в Лиге Европы

Он выполнен в традиционных для клуба оранжево-черных цветах с большими надписями Shakhtar по обеим сторонам кузова.

Сами надписи также стилизованы – на каждой букве есть изображения действующих или бывших игроков команды, например, Дарио Срны, Виллиана, Жадсона и Михаила Мудрика.

Напомним, уже в четверг, 15 февраля, Шахтер проведет первый матч за выход в 1/8 Лиги Европы против Марселя. Поединок состоится в Гамбурге и стартует в 19:45. Ответный матч через неделю, 22 февраля.

Марсель продлил безвыигрышную серию до пяти матчей, не сумев переиграть аутсайдера – впереди дуэль с Шахтером