Українець минулого літа перейшов у ЧФР Клуж, за пів року зіграв лише чотири матчі (сумарно 54 хвилини на полі). Взимку з Коноплянкою розірвали контракт. Тож не дивно, що румунське видання ProSport включило нашого земляка у п'ятірку найбільших провалів сезону.

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Варто зауважити, що ЧФР в принципі дуже невдало підсилився, адже поруч з Коноплянкою в списку опинилися ще два гравці команди – Дам'ян Джоковіч та Омар Ель Каддурі. Компанію делегації із Клужа склали Каталін Чірджан (вихованець лондонського Арсенала) й Едгар Іе (свого часу перебував у системі Барселони).

"Минулого літа до клубу Клуж прибуло гучне ім'я в європейському футболі. Йому 33 роки, він з польського чемпіонату, але ми все ще говоримо про Коноплянку, гравця збірної України, який писав історію в Дніпрі, а потім грав за Севілью, Шальке та донецький Шахтар! Що ж, півзахисник грав не так вже й багато із зарплатою 20 тисяч євро на місяць! А після досвіду в Клужі Коноплянка навіть не знайшов роботу аж до цього часу, з січня, коли його відпустили!" – пише про Євгена ProSport.

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