Шахтар планує відкрите тренування, на якому відбудеться презентація нової домашньої форми

3-го серпня чемпіони України потішать своїх вболівальників кількома цікавими подіями.

Напередодні першого домашнього матчу в сезоні-2019/20 (4 серпня "гірники" прийматимуть Карпати) Шахтар проведе відкрите тренування, інформує офіційний сайт клубу.

Динамо – Шахтар: УПЛ затвердила дати та час матчів третього туру

О 16:30 всі відвідувачі клубного фан-магазину на стадіоні Металіст зустрінуться з нападником Жуніором Мораєсом. Вболівальники отримають унікальну можливість придбати у найкращого бомбардира Прем'єр-ліги абонемент на новий сезон, взяти автограф і сфотографуватися. О 17:45 Шахтар проведе відкрите тренування, на якому презентує новий комплект домашньої форми від Nike

Нагадаємо, у першому турі УПЛ "помаранчево-чорні" здобули перемогу над Олександрією з рахунком 3:1.

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