Динамо – Шахтар: УПЛ затвердила дати та час матчів третього туру

Українська Прем'єр-ліга опублікувала розклад третього туру сезону 2019/20.
Точні дати та час матчів опубліковано на офіційному сайті УПЛ.
3 ТУР
10 серпня (субота)
Динамо – Шахтар, 17:00
Ворскла – Львів, 19:30
Олександрія – Олімпік, 19:30
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11 серпня (неділя)
Колос – Зоря, 17:00
Дніпро-1 – Десна, 17:00
Карпати – Маріуполь, 19:30
Увагу на себе відразу привертає протистояння Динамо та Шахтаря. Саме перше Класичне цьогорічної УПЛ відкриє програму третього туру. Нагадаємо, команди вже встигли зустрітись у матчі за Суперкубок України-2019. Перемогу з рахунком 2:1 здобули кияни.
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