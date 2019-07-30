Динамо – Шахтар: УПЛ затвердила дати та час матчів третього туру

Українська Прем'єр-ліга опублікувала розклад третього туру сезону 2019/20.

Точні дати та час матчів опубліковано на офіційному сайті УПЛ.

3 ТУР

10 серпня (субота)

Динамо – Шахтар, 17:00

Ворскла – Львів, 19:30

Олександрія – Олімпік, 19:30

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11 серпня (неділя)

Колос – Зоря, 17:00

Дніпро-1 – Десна, 17:00

Карпати – Маріуполь, 19:30

Увагу на себе відразу привертає протистояння Динамо та Шахтаря. Саме перше Класичне цьогорічної УПЛ відкриє програму третього туру. Нагадаємо, команди вже встигли зустрітись у матчі за Суперкубок України-2019. Перемогу з рахунком 2:1 здобули кияни.

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