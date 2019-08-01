Шахтер планирует открытую тренировку, на котором состоится презентация новой домашней формы

3-го августа чемпионы Украины порадуют своих болельщиков несколькими интересными событиями.

Накануне первого домашнего матча в сезоне-2019/20 (4 августа "горняки" будут принимать Карпаты) Шахтер проведет открытую тренировку, информирует официальный сайт клуба.

Динамо – Шахтер: УПЛ утвердила даты и время матчей третьего тура

В 16:30 все посетители клубного фан-магазина на стадионе Металлист встретятся с нападающим Жуниором Мораесом. Болельщики получат уникальную возможность приобрести у лучшего бомбардира Премьер-лиги абонемент на новый сезон, взять автограф и сфотографироваться. В 17:45 Шахтер проведет открытую тренировку, на котором презентует новый комплект домашней формы от Nike

Напомним, в первом туре УПЛ "оранжево-черные" одержали победу над Александрией со счетом 3:1.

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