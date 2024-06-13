Захисник, який раніше був капітаном "моряків", став першим літнім новачком ЛНЗ. Контракт набуде чинності з 1 липня 2024 року. Інші деталі угоди не розголошуються, повідомляє ФК ЛНЗ.

Дулуб офіційно покинув ЛНЗ

Путря приєднався до команди як вільний агент. Його контракт з Чорноморцем чинний до 30 червня. Ілля є вихованцем Шахтаря, але не провів за основну команду "гірників" жодного поєдинку.

Футболіста презентували на кухні, готуючи страву, яка називається співзвучно з його прізвищем. Фанатам припав до вподоби подібний формат.

До слова, цього сезону він зіграв 29 матчів за ЛНЗ, забив 3 голи та віддав 1 асист.

ЛНЗ переміг Ворсклу завдяки шедевру Тілля – черкасці завершили дебютний сезон в УПЛ на сьомій позиції