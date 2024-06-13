ПФЛ оприлюднила список команд, які виступатимуть у Першій та Другій лігах наступного сезону.

Ворскла і Олександрія тепер зійдуться в Другій лізі / Сайт УПЛ

Розподіл та склад груп сьогодні (13 червня) були затверджені на VІ Конференції ПФЛ України, інформує прес-служба організації.

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Формат Першої ліги залишається незмінним, але тепер дві групи дещо скоротили – по 9 команд замість 10.

Група А Першої ліги: Агробізнес, Буковина, Епіцентр, Металіст, Нива Т, Поділля, Прикарпаття та Хуст залишились. Хуст вилетів за підсумками сезону, але "забрав" місце Дружби, яка знялася після виграшу Другої ліги. З УПЛ сюди опустився Минай.

Група Б Першої ліги: Вікторія, Діназ, Лівий берег, Полтава та ФСК Маріуполь залишились. Металіст 1925 опустився з УПЛ, а Звягель та ЮКСА піднялися з Другої ліги. Кудрівка-Нива перебралася з групи А в Б.

Список учасників Другої ліги суттєво розширився. Замість єдиного чемпіонату на 15 учасників буде поділ на 2 групи – по 11 та 12 команд.

Група А Другої ліги, 11 команд: Нива В, Скала 1911, Реал Фарма і Рух-2 залишились. Нові клуби – Вільхівці, Куликів, Пробій та Ревера 1908. Верес-Ізотоп-2, Полісся-2, Нива Т-2 – дублі, які заявили.

Група Б Другої ліги, 12 команд: Локомотив, Тростянець та Чайка залишились. Гірник-Спорт, Кремінь, Чернігів та МФК Металург опустились з Першої ліги. Абсолютно нових імен немає. Заявлені дублі – Ворскла-2, Колос-2, Лівий берег-2, Металіст 1925-2, Олександрія-2.

Базовий день старту змагань у Першій лізі – 25 липня, в Другій – 5 серпня. Інформацію щодо формату змагань і переходу між лігами ПФЛ надасть пізніше.

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