У понеділок, 18 грудня, відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи 2023/24. З ким зіграє Шахтар, читайте в цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування стикових матчів Ліги Європи 2023/24 (аналог 1/16 фіналу) відбулося у понеділок, 18 грудня, в штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні (Швейцарія). Церемонія стартувала о 14:00 за київським часом.

Результати жеребкування стикових матчів Ліги Європи

Шахтар, який опустився в Лігу Європи, посівши третє місце в групі ЛЧ, потрапив у кошик несіяних команд. Потенційними опонентами команди Маріно Пушіча були Спортінг Лісабон, Карабах, Рома, Тулуза, Ренн, Фрайбург, Марсель і Спарта Прага.

За результатами жеребкування суперником Шахтаря у плей-офф Ліги Європи стане французький Марсель.

Стикові матчі Ліги Європи відбудуться 15 і 22 лютого 2024 року. Перший поєдинок "помаранчево-чорні" зіграють на домашній арені в Гамбурзі. Переможець двоматчевого протистояння вийде в 1/8 фіналу Ліги Європи. Команда, що програє, завершить єврокубковий сезон 2023/24.

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