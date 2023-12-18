У понеділок, 18 грудня 2023 року, відбудеться жеребкування стикових матчів Ліги Європи. Онлайн-трансляція та результати жеребкування – в цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування стикових матчів Ліги Європи 2023/24 (аналог 1/16 фіналу) відбудеться у понеділок, 18 грудня, в штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні (Швейцарія). Початок – о 14:00 за київським часом.

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Україну в плей-офф Ліги Європи представляє тільки Шахтар, який посів третє місце у груповому турнірі Ліги чемпіонів. "Гірники" набрали 9 очок, пропустивши у плей-офф ЛЧ Барселону та Порту, але випередивши бельгійський Антверпен.

У жеребкуванні стикових матчів Ліги Європи візьмуть участь 16 команд. Це 8 володарів других місць на груповому етапі Ліги Європи та 8 володарів третіх місць на груповому етапі Ліги чемпіонів. Переможці стикових матчів вийдуть в 1/8 фіналу, де приєднаються до восьми переможців груп Ліги Європи.

Де дивитися жеребкування стикових матчів Ліги Європи? Онлайн-трансляція доступна на офіційному сайті УЄФА, починаючи з 14:00. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію жеребкування в цій новині.

Усі 16 команд поділять на два кошики – сіяні та несіяні. Ті, хто вилетів з Ліги чемпіонів, будуть несіяними (сюди потрапив і Шахтар), а перший поєдинок зіграють вдома. Команди з однієї країни не можуть зустрітися між собою. Стикові матчі Ліги Європи відбудуться 15 і 22 лютого 2024 року.

Учасники стикових матчів Ліги Європи 2023/24:

Сіяні: Спортінг, Карабах, Рома, Тулуза, Ренн, Фрайбург, Марсель, Спарта Прага.

Несіяні: Бенфіка, Брага, Галатасарай, Ланс, Мілан, Фейєнорд, Шахтар, Янг Бойз.

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