Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – Зінченко мститиме за Шахтар, Лунін отримав складнішого суперника
Сьогодні, 18 грудня 2023 року, УЄФА у своїй штаб-квартирі визначив пари плей-офф найпрестижнішого єврокубка. Результати жеребкування 1/8 ЛЧ 2023/24 дивіться на "Футбол 24"
Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ 2023/24
Порту – Арсенал
Наполі – Барселона
ПСЖ – Реал Сосьєдад
Інтер Мілан – Атлетіко Мадрид
ПСВ Ейндховен – Борусія Дортмунд
Лаціо – Баварія
Копенгаген – Ман Сіті
РБ Лейпциг – Реал Мадрид
Копенгаген теж без варіантів отримує Манчестер Сіті. Відповідно Реал Мадрид поміряється силами з РБ Лейпциг.
Лаціо безальтернативно виходить на Баварію.
ПСВ обирав із 3 суперників. У підсумку Борусія Дортмунд вирушає в Ейндховен.
В Інтернаціонале теж був великий вибір. Атлетіко Мадрид їде в Мілан!
Парі Сен-Жермен мав 5 варіантів, і Террі витягнув французам Реал Сосьєдад.
Наполі виходить на Барселону.
Першим Террі витягує Порту, яке не може зіграти лише проти Барси. Зінченко з Арсеналом може помститися за Шахтар!
Челсі має хоч якесь представництво на жеребкуванні. Легенда лондонського клубу Джон Террі допомагатиме визначати пари 1/8 фіналу.
Церемонія стартує о 13:00. Донецький Шахтар вилетів з ЛЧ в Лігу Європи, поступившись двічі Порту. Далі з групи "гірників" також пробилася Барселона. Водночас ще двоє українців продовжують виступи в турнірі. Олександр Зінченко з лондонським Арсеналом виграв групу B, натомість Андрій Лунін допоміг мадридському Реалу без втрат очок пройти квартет C. Голкіпер збірної України скористався травмами конкурентів (Кепи і Куртуа) і зберігає шанси на основу. Найбільше представництво на стадії плей-офф має Іспанія (4 клуби). По 3 делегують Італія та Німеччина. АПЛ досить несподівано залишилася лише з двома учасниками. Лише 3 команди не з топ-5 чемпіонатів пройшли груповий етап.
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"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR дарує вашій увазі онлайн-трансляцію та результати жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів 2023/24.
Нагадаємо, Манчестер Сіті є чинним володарем трофею. На стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА розводить команди з однієї країни. Також між собою не можуть зустрітися суперники, які змагалися в одній групі. Переможці квартеті потрапили до когорти сіяних і зіграють проти володарів других місць. Перші поєдинки плей-офф відбудуться 13/14/20/21 лютого 2024 року .
Матчі-відповіді розтягнені також на 4 дні: 5/6/12/13 березня. Фінал ЛЧ 2024 прийме Лондон, стадіон Уемблі. Двобій запланований на 1 червня 2024 року.
Сіяні
Манчестер Сіті (ENG)
Арсенал (ENG)
Атлетіко (ESP)
Реал Мадрид (ESP)
Барселона (ESP)
Реал Сосьєдад (ESP)
Баварія (GER)
Борусія Д (GER)
Несіяні
Інтер (ITA)
Копенгаген (DEN)
Лаціо (ITA)
РБ Лейпциг (GER)
Наполі (ITA)
ПСВ (NED)
ПСЖ (FRA)
Порту (POR)
Більше за Мілан, але менше за МЮ – скільки заробили Шахтар та інші клуби в Лізі чемпіонів-2023/24