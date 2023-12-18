Сьогодні, 18 грудня 2023 року, УЄФА у своїй штаб-квартирі визначив пари плей-офф найпрестижнішого єврокубка. Результати жеребкування 1/8 ЛЧ 2023/24 дивіться на "Футбол 24"

Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ 2023/24

Порту – Арсенал

Наполі – Барселона

ПСЖ – Реал Сосьєдад

Інтер Мілан – Атлетіко Мадрид

ПСВ Ейндховен – Борусія Дортмунд

Лаціо – Баварія

Копенгаген – Ман Сіті

РБ Лейпциг – Реал Мадрид

Копенгаген теж без варіантів отримує Манчестер Сіті. Відповідно Реал Мадрид поміряється силами з РБ Лейпциг.

Лаціо безальтернативно виходить на Баварію.

ПСВ обирав із 3 суперників. У підсумку Борусія Дортмунд вирушає в Ейндховен.

В Інтернаціонале теж був великий вибір. Атлетіко Мадрид їде в Мілан!

Парі Сен-Жермен мав 5 варіантів, і Террі витягнув французам Реал Сосьєдад.

Наполі виходить на Барселону.

Першим Террі витягує Порту, яке не може зіграти лише проти Барси. Зінченко з Арсеналом може помститися за Шахтар!

Челсі має хоч якесь представництво на жеребкуванні. Легенда лондонського клубу Джон Террі допомагатиме визначати пари 1/8 фіналу.

Церемонія стартує о 13:00. Донецький Шахтар вилетів з ЛЧ в Лігу Європи, поступившись двічі Порту. Далі з групи "гірників" також пробилася Барселона. Водночас ще двоє українців продовжують виступи в турнірі. Олександр Зінченко з лондонським Арсеналом виграв групу B, натомість Андрій Лунін допоміг мадридському Реалу без втрат очок пройти квартет C. Голкіпер збірної України скористався травмами конкурентів (Кепи і Куртуа) і зберігає шанси на основу. Найбільше представництво на стадії плей-офф має Іспанія (4 клуби). По 3 делегують Італія та Німеччина. АПЛ досить несподівано залишилася лише з двома учасниками. Лише 3 команди не з топ-5 чемпіонатів пройшли груповий етап.

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"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR дарує вашій увазі онлайн-трансляцію та результати жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів 2023/24.

Нагадаємо, Манчестер Сіті є чинним володарем трофею. На стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА розводить команди з однієї країни. Також між собою не можуть зустрітися суперники, які змагалися в одній групі. Переможці квартеті потрапили до когорти сіяних і зіграють проти володарів других місць. Перші поєдинки плей-офф відбудуться 13/14/20/21 лютого 2024 року .﻿

Матчі-відповіді розтягнені також на 4 дні: 5/6/12/13 березня. Фінал ЛЧ 2024 прийме Лондон, стадіон Уемблі. Двобій запланований на 1 червня 2024 року.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR. HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Сіяні

Манчестер Сіті (ENG)

Арсенал (ENG)

Атлетіко (ESP)

Реал Мадрид (ESP)

Барселона (ESP)

Реал Сосьєдад (ESP)

Баварія (GER)

Борусія Д (GER)

Несіяні

Інтер (ITA)

Копенгаген (DEN)

Лаціо (ITA)

РБ Лейпциг (GER)

Наполі (ITA)

ПСВ (NED)

ПСЖ (FRA)

Порту (POR)

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