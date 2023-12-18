В понедельник, 18 декабря, состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы 2023/24. С кем сыграет Шахтер, читайте в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы 2023/24 (аналог 1/16 финала) состоялась в понедельник, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Церемония стартовала в 14:00 по киевскому времени.

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

Шахтер, который опустился в Лигу Европы, заняв третье место в группе ЛЧ, попал в корзину несеянных команд. Потенциальными оппонентами команды Марино Пушича были Спортинг Лиссабон, Карабах, Рома, Тулуза, Ренн, Фрайбург, Марсель и Спарта Прага.

По результатам жеребьевки соперником Шахтера в плей-офф Лиги Европы станет французский Марсель.

Стыковые матчи Лиги Европы состоятся 15 и 22 февраля 2024 года. Первый поединок "оранжево-черные" сыграют на домашней арене в Гамбурге. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги Европы. Проигравшая команда завершит еврокубковый сезон 2023/24.

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