Шахтар отримав пропозицію щодо Соломона від півфіналіста Ліги чемпіонів – сторони у роздумах
15:28 - Читать на русском
Вінгер "гірників" Манор Соломон продовжує отримувати варіанти продовження кар'єри за межами України.
Нещодавно Шахтар отримав пропозицію від Вільяреала щодо ізраїльтянина, інформує Михайло Співаковський в етері програми ТаТоТаке.
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Відтак, зараз "гірники" та Соломон обирають між іспанським клубом та Фулхемом. Щодо англійців, то раніше була інформація, що вони вже узгодили з донеччанами трансфер Манора за понад 7,5 млн євро.
Нагадаємо, Фулхем нещодавно забезпечив собі вихід в АПЛ. Вільяреал же бореться за трофей Ліги чемпіонів, а у півфіналі гратиме проти Ліверпуля.
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