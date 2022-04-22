Нещодавно Шахтар отримав пропозицію від Вільяреала щодо ізраїльтянина, інформує Михайло Співаковський в етері програми ТаТоТаке.

Шахтар пропонував Соломона Ромі та Аталанті – Моурінью забракував хавбека

Відтак, зараз "гірники" та Соломон обирають між іспанським клубом та Фулхемом. Щодо англійців, то раніше була інформація, що вони вже узгодили з донеччанами трансфер Манора за понад 7,5 млн євро.

Нагадаємо, Фулхем нещодавно забезпечив собі вихід в АПЛ. Вільяреал же бореться за трофей Ліги чемпіонів, а у півфіналі гратиме проти Ліверпуля.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником