Агенти Піні Захаві та Шломі Бен Езра закрили трансфер Манора Соломона із Шахтаря в Фулхем. Атакувальний хавбек стане гравцем "коттеджерів" 1 липня, а угода буде розрахована на 5 років. "Гірники" отримають за 22-річного ізраїльтянина 7,5 млн євро.

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Також "помаранчево-чорні" матимуть право на 15% від суми з майбутнього перепродажу Соломона. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

У Фулхемі Соломон замінить 19-річного португальця Фабіо Карвалью, який влітку перейде в Ліверпуль і спробує закріпитися в команді Юргена Клоппа.

Нагадаємо, ізраїльтянин перебрався у Шахтар на початку 2019-го. У поточному сезоні провів 26 матчів, забив 4 голи і віддав 2 асисти. Угода Соломона з українським клубом розрахована до кінця 2023 року.

Фулхем у наступному сезоні, вочевидь, знову виступатиме в АПЛ. Наразі "коттеджери" впевнено лідирують у Чемпіоншипі, відірвавшись від зони плей-офф на 14 очок і маючи матч у запасі.

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