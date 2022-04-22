Недавно Шахтер получил предложение от Вильярреала по поводу израильтянина, информирует Михаил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке .

Шахтер предлагал Соломона Роми и Аталанти – Моуринью забраковал хавбека

Сейчас "горняки" и Соломон выбирают между испанским клубом и Фулхэмом. Что касается англичан, то ранее была информация, что они уже согласовали с дончанами трансфер Манора за 7,5 млн евро.

Напомним, Фулхэм недавно обеспечил себе выход в АПЛ. Вильярреал же борется за трофей Лиги чемпионов, а в полуфинале будет играть против Ливерпуля.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником