Шахтер получил предложение по Соломону от полуфиналиста Лиги чемпионов – стороны в раздумьях
15:28 - Читати українською
Вингер "горняков" Манор Соломон продолжает получать варианты продолжения карьеры за пределами Украины.
Недавно Шахтер получил предложение от Вильярреала по поводу израильтянина, информирует Михаил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.
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Сейчас "горняки" и Соломон выбирают между испанским клубом и Фулхэмом. Что касается англичан, то ранее была информация, что они уже согласовали с дончанами трансфер Манора за 7,5 млн евро.
Напомним, Фулхэм недавно обеспечил себе выход в АПЛ. Вильярреал же борется за трофей Лиги чемпионов, а в полуфинале будет играть против Ливерпуля.
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