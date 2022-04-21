"Гірники" пропонували 22-річного ізраїльтянина різним європейським клубам, стверджує Forza Roma.

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Серед варіантів зокрема були Рома та Аталанта. Кандидатуру Соломона відхилив головний тренер "вовків" Жозе Моурінью, який хоче бачити атакувальних гравців іншого формату. Причини відмови Аталанти джерело не уточнює.

Нагадаємо, низка ресурсів повідомила про домовленість Шахтаря з Фулхемом щодо трансферу півзахисника. "Гірники" отримають за Соломона 7,5 млн євро, але він приєднається до лондонців лише влітку. Зараз хавбек тренується з Шахтарем і готовий виступати у благодійних матчах на підтримку України.

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