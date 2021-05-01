Донецький клуб не забув про свою легенду, якому 1 травня виповнилося 39 років.

З нагоди дня народження колишнього капітана "гірників", який зараз працює в клубі на посаді директора з футболу, Шахтар прикрасив два центральні сектори нижнього ярусу НСК Олімпійський.

Шахтар – СК Дніпро-1 – 2:1 – відео голів та огляд матчу

"Гірники" за допомогою спеціальних помаранчевих чохлів виклали число 33 – номер, під яким хорват провів свою кар'єру в Шахтарі у статусі футболіста. Таким способом клуб привітав Срну, якому 1 травня виповнилося 39 років.

Як відомо, Шахтар ділить головну арену країни разом з Динамо. По завершенні поточного сезону "гірники" планують змінити газон на Олімпійському.

Нагадаємо, Шахтар в 24-му турі УПЛ здолав СК Дніпро-1 із рахунком 2:1 і зробив вагомий крок до срібних медалей чемпіонату 2020/21.

Шахтар здолав СК Дніпро-1 завдяки двом жахливим помилкам команди Йовічевіча – "гірники" за крок від срібла УПЛ

фото: ФК Шахтар