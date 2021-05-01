Донецкий клуб не забыл о своей легенде, которому 1 мая исполнилось 39 лет.

По случаю дня рождения бывшего капитана "горняков", который сейчас работает в клубе в должности директора по футболу, Шахтер украсил два центральных сектора нижнего яруса НСК Олимпийский.

Шахтер – СК Днепр-1 – 2:1 – видео голов и обзор матча

"Горняки" с помощью специальных оранжевых чехлов выложили число 33 – номер, под которым хорват провел свою карьеру в Шахтере в статусе футболиста. Таким способом клуб поздравил Срну, которому 1 мая исполнилось 39 лет.

Как известно, Шахтер делит главную арену страны вместе с Динамо. По завершении текущего сезона "горняки" планируют заменить газон на Олимпийском.

Напомним, Шахтер в 24-м туре УПЛ одолел СК Днепр-1 со счетом 2:1 и сделал весомый шаг к серебряным медалям чемпионата 2020/21.

Шахтер одолел СК Днепр-1 благодаря двум ужасным ошибкам команды Йовичевича – "горняки" в шаге от серебра УПЛ

фото: ФК Шахтер