Шахтар організував акцію підтримки для Ісмаїлі, який вилетів до кінця сезону

Гравці Шахтаря перед матчем 26 туру УПЛ проти Колоса спробували підняти настрій захиснику Ісмаїлі.

Донеччани одягли футболки на підтримку травмованого бразильця. На майках зображене обличчя захисника і напис "Ісма, ми з тобою".

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Ісмаїлі травмувався під час тренування. Лікарі діагностували у 30-річного захисника пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Бразильцю доведеться лягти під ніж. За прогнозами медиків він пропустить близько 6-ти місяців, тобто у сезоні 2019/20 більше не зіграє.

Додамо, що Ісмаїлі провів 21 матч у поточному чемпіонаті України, відзначився двома голами та 5 асистами.

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