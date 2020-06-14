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Шахтар організував акцію підтримки для Ісмаїлі, який вилетів до кінця сезону

17:22 196 Читать на русском
Шахтар організував акцію підтримки для Ісмаїлі, який вилетів до кінця сезону
Ісмаїлі / Сайт Шахтаря

Гравці Шахтаря перед матчем 26 туру УПЛ проти Колоса спробували підняти настрій захиснику Ісмаїлі.

 

Донеччани одягли футболки на підтримку травмованого бразильця. На майках зображене обличчя захисника і напис "Ісма, ми з тобою".

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Ісмаїлі травмувався під час тренування. Лікарі діагностували у 30-річного захисника пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Бразильцю доведеться лягти під ніж. За прогнозами медиків він пропустить близько 6-ти місяців, тобто у сезоні 2019/20 більше не зіграє.

Додамо, що Ісмаїлі провів 21 матч у поточному чемпіонаті України, відзначився двома голами та 5 асистами.

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