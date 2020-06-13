Тайсон підтримав Ісмаїлі, який отримав важку травму та ризикує пропустити тривалий термін

Атакувальний півзахисник "гірників" Тайсон сподівається, що його одноклубник та співвітчизник якомога швидше повернеться на футбольне поле.

Нагадаємо, Ісмаїлі ризикує пропустити півроку через серйозну травму коліна, отриману на тренуванні перед поєдинком проти Колоса. Підозрюють, що 30-річний бразилець порвав хрестоподібні зв'язки.

Одним із перших на невтішну новину відреагував екс-капітан Шахтаря Тайсон.

"Мій брате, будь сильним. Я залишатимуся тут в очікуванні нашого останнього танцю. Все пройде. Я чекаю на тебе, Ісмаїлі. Люблю тебе", – написав Тайсон в Instagram.

До слова, матч Колос – Шахтар стартує 14 червня о 17:00. Для дострокового чемпіонства "гірникам" потрібно набрати ще 6 очок.

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