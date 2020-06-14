Шахтер организовал акцию поддержки для Исмаили, который вылетел до конца сезона

Игроки Шахтера перед матчем 26 тура УПЛ против Колоса попытались поднять настроение защитнику Исмаили.

Дончане надели футболки в поддержку травмированного бразильца. На майках изображено лицо защитника и надпись "Исма, мы с тобой".

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Исмаили травмировался во время тренировки. Врачи диагностировали у 30-летнего защитника повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Бразильцу придется лечь под нож. По прогнозам медиков он пропустит около 6 месяцев, то есть в сезоне 2019/20 больше не сыграет.

Добавим, что Исмаили провел 21 матч в текущем чемпионате Украины, отметился двумя голами и 5 ассистами.

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