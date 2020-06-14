Колос – Шахтар: онлайн-трансляція матчу – як Донецьк житиме без лідера і шанс для Коноплянки

Колос приймає Шахтар на НСК Олімпійський у 26 турі УПЛ. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Колос – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 17:00. Гру транслює телеканал "Футбол 1". Матч без турнірної інтриги. Абсолютно найкраща команда УПЛ проти клубу, що виглядає відверто найслабшим у чемпіонській шістці. Колос готується до плей-офф за Лігу Європи і може собі дозволити експерименти та будь-яку серію поразок – команда Костишина 5 турів поспіль не брала очок. Будемо відверті, для Ковалівки великий фарт уже в самому виході в топ-6, адже конкуренти знизу за ігровими та статистичними параметрами нічим особливо не поступалися.

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Шахтар свій наступний матч з реальною інтригою зіграє ще пізніше, у серпні проти Вольфсбурга за вихід у чвертьфінал Ліги Європи. Утім, Каштру тим і подобається та відрізняється від Фонсеки, що намагається розвивати талановиту молодь. А тут ще й травма Ісмаїлі, через яку один з 3-х найбільш незамінних гравців (Тайсон і Степаненко тут же – хоча б подібного рівня альтернативи не видно поки і близько) більше не зіграє у 2020 році. Тут, мабуть, і лежить головна інтрига. Кого і як сеу Луїш награватиме ліворуч в обороні? Сьогодні шанс Сіпріано, який починав у Шахтарі правим вінгером і зіграв за Донецьк лише 11 матчів.

Колос: Волинець – Єфремов, Петров, Гавриш (к), Ємець – Мілько, Богданов – Смирний, Ільїн, Вільх'яльмссон – Лисенко

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораєс