Шахтар оприлюднив оновлений розклад спарингів до кінця зборів
2 лютого 16:12 - Читать на русском
Шахтар змушений змінювати розклад товариських матчів на фінальному етапі зборів.
"Гірники" завершать підготовку в Туреччині трьома спарингами, повідомляє офіційний сайт клубу.
Каштру дав пояснення невиразній грі Шахтаря у спарингу з Црвеною Звездою
3 лютого, 10:00. Шахтар – Маріуполь (Україна);
3 лютого, 16:00. Шахтар – Слован (Братислава, Словаччина);
5 лютого, 10:00. Шахтар – Борац (Баня-Лука, Боснія і Герцеговина).
Нагадаємо, раніше Шахтар вже встиг провести чотири товариські поєдинки – три нічиї та одна перемога. Підопічні Каштру відновлять офіційний сезон 13 лютого матчем чемпіонату України проти Колоса.
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