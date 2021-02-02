Шахтер обнародовал обновленное расписание спаррингов до конца сборов
16:12 - Читати українською
Шахтер вынужден менять расписание товарищеских матчей на финальном этапе сборов.
"Горняки" завершат подготовку в Турции тремя спаррингами, сообщает официальный сайт клуба.
Каштру дал объяснение невыразительной игре Шахтера в спарринге с Црвеной Звездой
3 февраля, 10:00. Шахтер – Мариуполь (Украина)
3 февраля, 16:00. Шахтер – Слован (Братислава, Словакия)
5 февраля, 10:00. Шахтер – Борац (Баня-Лука, Босния и Герцеговина).
Напомним, ранее Шахтер уже успел провести четыре товарищеских поединка – три ничьи и одна победа. Подопечные Каштру возобновят официальный сезон 13 февраля матчем чемпионата Украины против Колоса.
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