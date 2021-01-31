Донецький Шахтар розписав нічию з сербською Црвеною Звездою на зборах в Туреччині (0:0). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Контрольний матч

Шахтар – Црвена Звезда – 0:0

Шахтар (1 тайм): Пятов, Маркіньйос, Бондар, Кривцов, Болбат, Майкон, Судаков, Марлос, Коноплянка, Тете, Фернандо

Шахтар (2 тайм): Трубін, Додо, Вітао, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Соломон, Маркос Антоніо, Патрік, Тайсон, Дентінью

Матч Шахтар – Црвена Звезда стартував о 16:00 за київським часом. 31 січня донецький клуб повинен був провести два спаринги, але ранкову зустріч зі словенською Мурою скасували через позитивні тести на COVID-19 у таборі суперника. Црвена Звезда – чинний чемпіон і лідер чемпіонату Сербії. Очолює команду легендарний Деян Станковіч – колишній гравець Лаціо та Інтера.

Шахтар – Црвена Звезда: онлайн-трансляція спарингу "гірників" в Туреччині

"Гірники" ледь не пропустили вже на 2-й хвилині. Ель-Фарду знайшов у штрафному Шахтаря ніким не прикритого Фальчінеллі, а той програв свою дуель Пятову. Сейв 35-річного кіпера рятує чемпіонів України від серйозних неприємностей у дебюті матчу. Команда Каштру більше контролювала м'яч, але серби гостріше атакували. На 14-й хвилині лише велике невезіння завадило підопічним Станковіча відкрити рахунок. Фальчіненеллі та Ель-Фарду помінялися ролями – перший прострілив на лінію воротарського, а другому забракло міліметрів, аби замкнути у порожні.

Оборона Шахтаря нагадувала прохідний двір до середини першого тайму. Пятов крутився наче білка в колесі – парирував удар впритул від Ніколіча, перевів дальній постріл Іваніча у поперечку. Двічі за кілька хвилин каркас приходив на допомогу "гірникам", які оговтались на 22-й хвилині. Молодий Судаков виконував у стилі Коно під дальню стійку – кіпер перевів на кутовий. Згодом Тете не реалізував прекрасний момент, пробивши прямісінько по центру метрів з 10-ти. Той же бразилець поцілив у бокову сітку після прихованої передачі від Марлоса.

Шахтар поступово освоївся на чужій половині поля, а Црвена Звезда перейшла на гру другим номером. Перед свистком на перерву Мілуновіч виграв боротьбу на другому поверсі – Пятов на місці. "Гірники" відповіли дещо авантюрним ударом Марлоса з центру поля. 0:0 після стартових 45 хвилин.

Каштру прогнозовано перетасував склад на другий тайм. В середній лінії з'явились лідери – Степаненко, Патрік, Тайсон. Утім небезпеку знову створюють серби. Гавріч безперешкодно пробивав з правого краю штрафного – рикошет і кутовий. Тайсон перевів на міцність спину Патріка. Фактично уся "гострота" від Шахтаря станом на 67-му хвилину.

Натомість Трубін був змушений гасити пожежі. 19-річного кіпера залишили напризволяще, коли Фальчінеллі замикав розкішну передачу Гаїча справа. Анатолій виконав ефектний сейв. Ще через кілька хвилин Трубін вчасно вийшов з воріт, скоротивши кут обстрілу.

Тайсон кволо пробивав у ближній після непоганої комбінації за участі Патріка й Антоніо – Борян впорявся без надзусиль. В ендшпілі вже сам Алан влупив над поперечкою з лінії штрафного. На більше команда Каштру не спромоглася. Перший спаринг в Туреччині завершився без голів... і з великою кількістю запитань до гри українського чемпіона.

Шахтар продемонстрував слабку фізичну готовність з паскудною обороною, передусім в першій половині. Після регулярних провалів поблизу воріт Пятова серби могли забивати щонайменше тричі. Розривали як на флангах, так і по центру. Підопічних легенди кальчо – Деяна Станковіча – підводила влучність. Кілька разів від сербів просто відверталась фортуна.

Попереду ж "гірникам" бракувало свіжості. Удар Тете в середині першого тайму – чи не єдиний по-справжньому небезпечний момент. Вихід лідерів після перерви кардинально ситуацію не змінив. Навіть серйозно збавивши оберти, серби кілька разів болюче "укололи" донеччан. Каштру потрібно налагоджувати старі зв'язки. За два тижні до повернення УПЛ і Ліги Європи команда виглядає дуже сиро. Црвена Звезда, учасник 1/16 ЛЄ, вселяє тривогу перед єврокубками.

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