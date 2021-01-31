"Дуже фізична гра з безліччю єдиноборств. Часто зупиняли матч, багато фолів. Нагоди забити мали обидві команди. Продовжуємо працювати під певною втомою і прямуємо своїм шляхом. Вирішуємо деякі проблеми, з’являються нові, проте наша мета – підійти до чемпіонату й Ліги Європи в гарному стані, і ми це зробимо.

Коваленко прибув до Італії для підписання контракту з Аталантою

Останнім часом ми реагуємо на те, що відбувається, однак дуже складно щось конкретно планувати. Постійно змінюємо плани. От сьогодні було заплановано 90 хвилин ігрового часу для декого зранку, для декого – увечері. Зробити це не вдалося.

Усе відбулося геть інакше. Наразі сподіваємось, що до кінця збору нічого більше не станеться, не зміниться, буде нормально. Також сьогодні було важливо обійтися без травм. Ніби з хлопцями після гри все добре.

Було важливо відпрацювати на полі, лишивши власні ворота сухими, й створити максимальну кількість моментів. Створити багато моментів нам не вдалося, втім ми не пропустили", – наводить слова Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар розчарував на фоні іншого учасника плей-офф Ліги Європи – легенда кальчо створює купу проблем