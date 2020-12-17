Гравці та тренерський штаб пішли у відпустку і зберуться разом вже після новорічних свят, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Планове медобстеження відбудеться 14-16 січня, а 17-го Шахтар вирушить на перший етап зборів у Туреччині. Він триватиме до 26 січня, після чого команда отримає кілька днів відпочинку. Другий етап – з 29 січня по 5 лютого. Детальна інформація щодо кількості спарингів та суперників буде опублікована пізніше.

Нагадаємо, Шахтар завершив першу частину сезону на другій сходинці УПЛ. Також "гірники" посіли третє місце у групі Ліги чемпіонів, гарантувавши собі плей-офф Ліги Європи.

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