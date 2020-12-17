Игроки и тренерский штаб ушли в отпуск и соберутся вместе уже после новогодних праздников, сообщает официальный сайт "горняков".

Ингулец – Шахтер: УАФ официально решила судьбу отмененного матча УПЛ

Плановое медобследование состоится 14-16 января, а 17-го Шахтер отправится на первый этап сборов в Турции. Он продлится до 26 января, после чего команда получит несколько дней отдыха. Второй этап – с 29 января по 5 февраля. Подробная информация по количеству спаррингов и соперникf[ будет опубликована позже.

Напомним, Шахтер завершил первую часть сезона на второй строчке УПЛ. Также "горняки" заняли третье место в группе Лиги чемпионов, гарантировав себе плей-офф Лиги Европы.

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