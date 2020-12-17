Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо скасованого матчу 13-го туру Прем'єр-ліги між петровським Інгульцем і донецьким Шахтарем, що не відбувся минулих вихідних.

Інгулець отримав технічну поразку за зрив поєдинку, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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КДК УАФ визнав петровців винними в неналежній підготовці до матчу з чинним чемпіоном. Поєдинок Інгулець – Шахтар повинен був відбутися 13 грудня у Кропивницькому. Проте, господарі не подбали про стан газону, не ввімкнули підігрів поля і суддівська бригада відмовилася проводити матч на стадіоні Зірка. Додатково Інгулець також сплатить 50 тисяч гривень штрафу.

До слова, технічна перемога Шахтаря (3:0) дозволила "гірникам" скоротити до мінімуму відставання від київського Динамо в турнірній таблиці. Тепер у "біло-синіх" 30 очок в активі, у донеччан – 29 пунктів.

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