Шахтар став головним лузером тижня, розписавши дві нічиї за чотири дні та опинившись у турнірній таблиці нижче за Маріуполь – і якщо втрату очок у матчі з Зорею можна було пояснити тривалою паузою (майже місяць без матчів), експериментальним складом та силою суперника, то проти Руха сталася справжня катастрофа.

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"Гірники" явно не налаштувалися: вони постійно недопрацьовували в елементарних ситуаціях, програли більшість єдиноборств, часто втрачали нічийні м'ячі й важко виходили з-під пресингу – і це проти команди, яку впевнено переміг дубль Колоса! Рух на тлі чемпіона виглядав настільки переконливо, що тренер Іван Федик навіть не тішився здобутій нічиї. А ще ж варто не забувати про поразку Шахтаря від Динамо в Суперкубку та дуже непросту годину гри з Колосом.

Луїш Каштру зіткнувся із негараздами, які можуть коштувати чемпіонства. Прямо зараз у жахливій формі перебувають Мораєс і Коноплянка, Пятова всадили на лавку заради 19-річного Трубіна, але Анатолій пропускає в ближні кути та не бере слабенькі відскоки. В центрі оборони традиційно багато помилок (пропускають в кожному матчі), а на стандартах "гірників", схоже, нічого вже не врятує.

Втім, все це не може виправдати катастрофічного початку сезону. Крім проблемних виконавців, у Шахтаря є і класний Соломон, та і вся лінія півзахисту шикарна; також подобається Корнієнко, якого нині підтягують до основи. Зрештою, рівень Колоса та Руха не настільки високий, щоб змусити півфіналіста Ліги Європи так сильно нервувати.

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Очевидно, що лідери Шахтаря сачкували. Це помітно по дрібних епізодах, в яких вони недобігали або приймали авантюрні рішення. Суб'єктивно це також відчувається, але місяць без перемог (навіть у спарингах!) повинен привести "гірників" до тями – далі втрачати очки не можна. Буде дуже дивно, якщо на матч проти Олімпіка чемпіон вийде без злості в очах, адже зараз з нього насміхаються навіть у Маріуполі, а Динамо встигло відірватися на п'ять залікових балів.

Олімпік стане дуже серйозною перевіркою для Шахтаря. В останніх двох турах підопічні Ігоря Климовського винесли СК Дніпро-1 та Минай, забивши обом аж по три голи – причому це голи досить високого ґатунку.

Особливо виділяється іранський нападник Шахаб, в активі якого три забитих м'ячі, безпосередня участь у ще двох та зароблений пенальті. Минулого тижня він потрапив у топ-3 футболістів туру УПЛ за індексом Instat і найкращим гравцем туру за версією УПЛ. Також подобається орендований у Динамо хавбек Беніто, який віддав два асисти у Дніпрі, та і загалом футбол донеччан виглядає вкрай симпатично. Навіть у розгромному матчі проти Динамо хвилин 30-40 у Олімпіка були дуже хорошими, а спаринг проти Шахтаря команда Ігоря Климовського взагалі виграла (2:1).

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Втім, не варто переоцінювати силу донеччан. Спаринги нічого не значать, киянам "олімпійці" програли з розгромним рахунком, СК Дніпро-1 перебуває в кризі, а Минай просто не звик до УПЛ – та і перший гол в його ворота прилетів з офсайду. Справжній рівень Олімпіка стане зрозумілим у матчах проти команд на кшталт Ворскли чи Маріуполя, але в стилістичному та кадровому аспектах колектив Ігоря Климовського точно симпатичний. Шахтарю буде дуже важко, якщо команда не налаштується на такого суперника.

Кадрова ситуація

Шахтарю точно не допоможе Валерій Бондар, який отримав червону картку в попередньому матчі, та Ісмаїлі, який відновлюється від травми. Разом з ним за індивідуальним планом працювали Коноплянка, Степенанко, Малишев і Вакула. Інших проблем у "гірників" немає.

Лазарет Олімпіка спорожнів після відновлення Гришка, а на дискваліфікацію ніхто з футболістів не нарвався. Вся команда готова до матчу проти Шахтаря.

Орієнтові склади на матч Шахтар – Олімпік

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Корнієнко – Антоніо, Патрік – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораєс

Олімпік: Кичак – Пасіч, Зотько, Снурніцин, Лебеденко – Політило, Бабенко – Беніто, Тейшейра, Завійський – Шахаб

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Шахтар повинен серйозно поставитись до суперника та вийти на поле якщо не злим, то хоча б зібраним і налаштованим. Втрачати очки "гірникам" вже не можна, але Олімпік може дати бій – благо, оборона чемпіона пропускає у кожному матчі УПЛ, воротарі "помаранчево-чорних" також не вражають, а у підопічних Ігоря Климовського одна з найкращих атак. Гол у ворота господарів цілком можливий.

Втім, у щось більше з боку Олімпіка не віриться – Шахтарю занадто потрібна реабілітація після Руха. Зрештою, варто не забувати, що у Луїша Каштру найсильніший склад у чемпіонаті й потенційно найпотужніший футбол, якому просто трішки не вистачало мотивації. Зараз вона битиме через край, тож можна прогнозувати впевнену перемогу "гірників".

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