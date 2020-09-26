"Звісно, ми розчаровані такими результатами, однак замість того, щоб просто думати про це, ми намагаємося зрозуміти, чому так сталося. Аналізуємо й шукаємо шлях, який приведе лише до перемог. Це нормальний, природний шлях Шахтаря.

Коноплянка має намір покинути Шахтар, – ЗМІ

Основну стратегію спрямовано на відновлення – це непросто. Аналітична робота здебільшого ґрунтується на відеоаналізі. Плюс частину роботи спрямовано на менталітет, аби ми швидше відновилися й стали на ноги. Не слід гаяти час і засмучуватись через те, що сталося. Спрямовуємо енергію на те, щоб додати й вирости. Готуємось до найближчого поєдинку, щоб в неділю перемогти.

Намагаємось донести футболістам, що вони – гравці топового рівня. Раніше ми вже продемонстрували багато хорошого. Важливо усвідомлювати, що зроблено на полі неправильно. Втім, слід лишатися завжди в правильному настрої. Не можна гаяти час на негативні думки. Тому ми намагаємось передавати більше енергії хлопцям, пояснити те, що вони і без того знають. Шахтар – велика команда з дуже кваліфікованими футболістами. Багато хорошого позаду, проте й попереду також", – сказав Вітор Северіно в ефірі Shakhtar News.

Нагадаємо, Шахтар після трьох турів посідає шосту сходинку з п'ятьма очками у своєму активі. Вже завтра, 27 вересня, "гірники" зіграють проти Олімпіка. Початок матчу о 17:00.

"Розуміли увесь підтекст матчу проти Шахтаря": куди подівся Олександр Бабич і чи були переговори із Зорею