"Найкраще почуття, не просто, коли ти забиваєш голи, але коли перемагає команда. Я дуже задоволений матчем (перемогою над СК Дніпро-1 – Футбол 24) у виконанні нашої банди. Мій гол – результат командних дій. До нас приєдналися нові футболісти і вони, безумовно, нас підсилили.

СК Дніпро-1 – Олімпік – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Я отримую задоволення від гри в Олімпіку саме завдяки нашому колективу і згуртованості. Весь минулий тиждень ми добре тренувалися і були повністю сконцентровані на підготовці до матчу з СК Дніпро-1, адже статистика зустрічей з цією командою у минулому сезоні говорить про те, що для нас це незручний суперник.

У СК Дніпро-1 сталися зміни в структурі гри, на чому наш тренерський штаб акцентував нашу увагу під час підготовки. У суперника були проблеми з перелаштуванням і ми успішно скористалися цими помилками", – цитує Шахаба офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, у матчі другого туру чемпіонату України підопічні Ігоря Климовського на виїзді впевнено перемогли СК Дніпро-1 (3:1).

Олімпік на виїзді впевнено переміг СК Дніпро-1 – орендований у Динамо хавбек віддав два асисти