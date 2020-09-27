Шахтер стал главным лузером недели, расписав две ничьи за четыре дня и оказавшись в турнирной таблице ниже Мариуполя – и если потерю очков в матче с Зарей можно было объяснить длительной паузой (почти месяц без матчей), экспериментальным составом и силой соперника, то против Руха случилась настоящая катастрофа.

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"Горняки" явно не настроились: они постоянно недорабатывали в элементарных ситуациях, проиграли большинство единоборств, часто теряли ничейные мячи и очень тяжело выходили из-под прессинга – и это против команды, которую уверенно победил дубль Колоса! Рух на фоне чемпиона выглядел настолько убедительно, что тренер львовян Иван Федик даже не радовался добытой ничье. А ещё не стоит забывать о поражении Шахтера от Динамо в Суперкубке и очень непростом часе игры с Колосом.

Луиш Каштру столкнулся с проблемами, которые могут стоить чемпионства. Прямо сейчас в ужасной форме находятся Мораес и Коноплянка, Пятова усадили на скамейку ради 19-летнего Трубина, но Анатолий пропускает в ближние углы и не берёт слабые отскоки. В центре обороны традиционно много ошибок (пропускают в каждом матче), а на стандартах "горняков", похоже, ничего уже не спасёт. Впрочем, всё это не может оправдать катастрофического начала сезона. Кроме проблемных исполнителей, у Шахтера есть и классный Соломон, да и вся линия полузащиты шикарная; также нравится Корниенко, которого сейчас подтягивают к основе. В конце концов, уровень Колоса и Руха не столь высок, чтобы заставить полуфиналиста Лиги Европы так сильно нервничать.

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Очевидно, что лидеры Шахтера сачковали. Это заметно по мелким эпизодам, в которых недобегали или принимали авантюрные решения. Субъективно это также ощущается, но месяц без побед (даже в спаррингах!) Должен привести "горняков" в себя – дальше терять очки нельзя. Будет очень странно, если на матч против Олимпика чемпион выйдет без злобы в глазах, ведь сейчас над ним насмехаются даже в Мариуполе, а Динамо успело оторваться на пять зачётных баллов.

Олимпик станет очень серьёзной проверкой для Шахтера. В последних двух турах подопечные Игоря Климовского вынесли СК Днепр-1 и Минай, забив обоим аж по три гола – причём это голы достаточно высокого качества.

Особенно выделяется иранский нападающий Шахаб, в активе которого три забитых мяча, непосредственное участие в ещё двух и заработанный пенальти. На прошлой неделе он попал в топ-3 футболистов тура УПЛ по индексу Instat и лучшим игроком тура по версии УПЛ. Также нравится арендованный у Динамо хавбек Бенито, который отдал два ассиста в Днепре, да и вообще футбол дончан выглядит крайне симпатично. Даже в разгромном матче против Динамо минут 30-40 у Олимпика были очень хорошими, а спарринг против Шахтера команда Игоря Климовского вообще выиграла (2:1).

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Впрочем, не стоит переоценивать силу дончан. Спарринги ничего не значат, киевлянам "олимпийцы" проиграли с разгромным счётом, СК Днепр-1 находится в кризисе, а Минай просто не привык к УПЛ – да и первый гол в его ворота прилетел из офсайда. Уровень Олимпика станет ясен в матчах против команд вроде Ворсклы или Мариуполя, но в стилистическом и кадровом аспектах коллектив Игоря Климовского точно симпатичен. Шахтеру будет очень трудно, если команда не настроится на такого соперника.

Кадровая ситуация

Шахтеру точно не поможет Валерий Бондарь, получивший красную карточку в предыдущем матче, и Исмаили, который восстанавливается от травмы. Вместе с ним по индивидуальному плану работали Коноплянка, Степененко, Малышев и Вакула. Других проблем у "горняков" нет.

Лазарет Олимпика опустел после восстановления Гришко, а на дисквалификацию никто из футболистов не нарвался. Вся команда готова к матчу против Шахтера.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Олимпик

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко – Антонио, Патрик – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораес

Олимпик: Кичак – Пасич, Зотько, Снурницин, Лебеденко – Политыло, Бабенко – Бенито, Тейшейра, Завийский – Шахаб

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Шахтер должен серьёзно отнестись к сопернику и выйти на поле если не злым, то хотя бы собранным и настроенным. Терять очки "горнякам" уже нельзя, но Олимпик может дать бой – благо, оборона чемпиона пропускает в каждом матче УПЛ, вратари "оранжево-чёрных" также не впечатляют, а у подопечных Игоря Климовского одна из лучших атак. Гол в ворота хозяев вполне возможен.

Впрочем, в нечто большее со стороны Олимпика не верится – Шахтеру слишком нужна реабилитация после Руха. В конце концов, не стоит забывать, что у Луиша Каштру сильнейший состав в чемпионате и потенциально мощнейшый футбол, которому просто немного не хватало мотивации. Сейчас она будет бить через край, поэтому можно прогнозировать уверенную победу "горняков".

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